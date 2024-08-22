انفجار بمصنع أدوية في الهند يسفر عن 17 قتيلاً

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤول كبير في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند أن السلطات انتهت من جهود الإنقاذ في مصنع للأدوية اليوم، بعد انفجار وقع أمس وأسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة نحو 40.

ووقع الانفجار في وحدة مساحتها 40 فدانا تابعة لشركة إسينشيا أدفانسد ساينسز المملوكة للقطاع الخاص في منطقة أناكابالي، وهو الأسوأ الذي يقع في الولاية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال سكرتير الصناعات بالولاية إن. يوفاراج لرويترز إن الانفجار تسبب في إصابة نحو 40 شخصاً، مضيفاً أن عمليات الإنقاذ اكتملت.

ويقول مسؤولون حكوميون إنهم يشتبهون في أن الانفجار حدث في المفاعل الكيميائي.

وأضافوا أنهم يراجعون لقطات كاميرات المراقبة ويستجوبون المصابين لمعرفة ما إذا كان سبب الانفجار خطأ بشريا.

وذكر يوفاراج: «تشير التحقيقات الأولية إلى حدوث تسرب لبخار أدى إلى تفاعلات كيميائية تسببت في الانفجار»، موضحاً أن المادة التي يتعلق بها الحادث هي ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر.

وقدَّم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه لعائلات الضحايا في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

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