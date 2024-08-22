مسؤول روسي: فريق استطلاع أوكراني حاول دخول منطقة بريانسك

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن قوات حرس الحدود والجيش الروسي منعت فريق استطلاع أوكرانيا من دخول منطقة بريانسك في 21 أغسطس .

وذكر أن محاولة التوغل وقعت في منطقة كليموفسكي المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأوضح أنه "خلال المعركة، أُحبطت قوات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية محاولة اختراق، ووُجهت ضربات بالنيران للعدو".

وأضاف أن الوضع في نقطة الاشتباك بات الآن مستقرًا وتحت سيطرة المقر العملياتي بمقاطعة بريانسك.

وتقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل أغسطس .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز