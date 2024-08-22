حاملة طائرات أمريكية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير الدفاع، لويد أوستن، هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة.

وبذلك يرتفع إلى اثنتين، على الأقل بصورة مؤقتة، عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليًا في الشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي.

ارتفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط منذ أن اغتالت إسرائيل القيادي العسكري الكبير في حزب الله، فؤاد شكر، بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عملية اغتيال وقعت في طهران، واتّهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف خلفها.

ومن المفترض أن تحل "لينكولن" محل حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".

في بيان أصدرته القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم"، تم التأكيد على أن "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات إف-35 سي وإف/إيه-18 بلوك 3، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم". وأضافت القيادة أن "لينكولن" هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمرات (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في 11 أغسطس أن أوستن أمر بتسريع انتقال "لينكولن" إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة في بداية الشهر.

تزايدت المخاوف من حصول تصعيد عسكري كبير في المنطقة منذ أن توعد حزب الله وحليفته إيران بالرد على الاغتيالين اللذين وقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت وطهران في نهاية يوليو الماضي بفارق بضع ساعات فقط.

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