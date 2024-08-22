تعرض سفينتين لهجمات متكررة في البحر الأحمر

المصدر: (عواصم - رويترز)

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ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة المنتجات النفطية سونيون، التي ترفع علم اليونان جنحت في البحر الأحمر، أمس، بعد هجمات متكررة تسببت في حريق على متنها، وفقدانها القدرة على الإبحار. وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية: «إن الناقلة تعرضت لهجوم من قاربين صغيرين، واستهدفت بثلاثة مقذوفات على بعد 77 ميلاً بحرياً غربي ميناء الحديدة باليمن».

وذكرت الهيئة أن الناقلة أبلغت عن تعرضها لهجوم آخر، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها وفقدانها القدرة على المناورة، بسبب عطل في المحركات. وأكدت شركة دلتا تانكرز المشغلة للناقلة أن السفينة جرفتها الأمواج، ولحقت بها بعض الأضرار. وقالت إن طاقمها يقيم الوضع، ثم سيواصل رحلته.

وقالت هيئة عمليات التجارة وشركة أمبري للأمن البحري في وقت لاحق: «إن سفينة أخرى أبلغت عن وقوع انفجارين في المياه القريبة منها جنوبي عدن». وذكرت أن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة مبحرة نحو ميناء التوقف القادم.

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