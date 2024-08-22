هجوم مسير على موسكو وقصف جسور عائمة في كورسك

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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في تحول نوعي للحرب المستمرة لأكثر من عامين، شنت أوكرانيا هجوماً بالمسيرات على موسكو تصدت له الدفاعات الروسية، وفيما اتهمت روسيا دولاً بالمشاركة في الإعداد للتوغل في كورسك، شددت واشنطن على أن الروس يواجهون وقتاً عصيباً في الرد على الهجوم.

وهاجمت أوكرانيا موسكو، أمس، بما لا يقل عن 11 طائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية، فيما وصفته روسيا بأنه هجوم من بين أكبر الهجمات بالطائرات المسيرة على العاصمة منذ اندلاع الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن دفاعاتها الجوية دمرت 45 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، منها 11 فوق منطقة موسكو، و23 فوق منطقة بريانسك الحدودية، وست فوق منطقة بيلجورود، وثلاث فوق منطقة كالوجا، واثنتان فوق منطقة كورسك. وذكر سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، بأن بعض الطائرات المسيرة دمرت فوق مدينة بودولسك التي تقع في منطقة موسكو على بعد نحو 38 كيلومتراً إلى الجنوب من الكرملين.

كما قال الجيش الأوكراني، أمس، إن قواته تستخدم أنظمة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع في تدمير جسور عائمة ومعدات هندسية في منطقة كورسك الروسية، وتستهدف الخدمات اللوجستية في توغلها الكبير عبر الحدود. وذكرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية على تطبيق تلغرام: أين تختفي الجسور العائمة الروسية في منطقة كورسك؟ رجالنا.. يدمرونها بدقة.

سيطرة

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قرية جديدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع، بأن القوات الروسية سيطرت على قرية جيلان الواقعة بين مدينتي دونيتسك وبوكروفسك، وهي جزء من الجبهة يشهد أعنف المعارك في إطار النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام.

تصويت

إلى ذلك، صوت البرلمان الأوكراني، أمس، على انضمام كييف إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد سنوات من المماطلة وعلى الرغم من معارضة الجيش، وذلك على أمل معاقبة روسيا، حسبما أعلن نواب. ورحب وزير الخارجية دميترو كوليبا، بما أسماه قرار تاريخي.

وكتب على منصة إكس: «كانت رحلة طويلة ومليئة بالتحديات والأساطير والمخاوف.. ولم يكن أي منها صحيحاً. واليوم وصلنا». وقالت النائبة عن الحزب الرئاسي يفغينيا كرافتشوك على فيسبوك، إن هذا القرار سيفتح الباب أمام إمكانات كبيرة لمعاقبة الروس وتعزيز عزلة روسيا.

وفيما شددت موسكو على أن توغل أوكرانيا في كورسك يعني أنه تكون هناك محادثات حتى هزيمة أوكرانيا، اتهمت أجهزة مخابرات من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا بالمشاركة في الإعداد لتوغل أوكرانيا في منطقة كورسك.

وقت عصيب

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن موسكو تواجه وقتاً عصيباً في الرد على الهجوم المضاد الذي تشنه كييف في منطقة كورسك.

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