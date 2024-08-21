ارتفاع عدد الضحايا الباكستانيين بحادث انقلاب حافلة في إيران

المصدر: د ب أ، رويترز

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أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب حافلة في إيران، موضحاً الحادث أسفر عن مصرع 35 شخصاً.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، أن الحافلة تحطمت بينما كانت في طريقها إلى العراق.

وتحطمت الحافلة مساء أمس، في محافظة يزد وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عبر تطبيق «تلغرام»، نقلاً عن إدارة الطوارئ المحلية وجمعية الهلال الأحمر.

وأصيب 23 شخصاً آخرين في الحادث، 14 منهم في حالة حرجة، ومن المقرر أن يتم نقل القتلى والجرحى إلى وطنهم باكستان.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، عن عميق حزنه بسبب وقوع ضحايا في الحادث، مؤكداً تعاطفه العائلات الثكلى، ومتمنياً أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن.

كانت وسائل إعلام رسمية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، أن 28 شخصاً لقوا حتفهم، مشيرةً إلى إصابة 23 آخرين، بانقلاب حافلة تُقلّ باكستانيين وسط إيران.

ووفقاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المرور الإيرانية، وقع الحادث في وقت متأخر أمس في إقليم يزد وسط إيران، ونجم عن خلل فني في منظومة الفرامل بالحافلة.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في الإقليم للتلفزيون الرسمي: «مع الأسف، فإن 11 امرأة و17 رجلاً فقدوا حياتهم في هذا الحادث. وسبعة من المصابين في حالة حرجة بينما غادر ستة مصابين المستشفى الآن».

وأضاف المسؤول أنه تمت دعوة الخدمات القنصلية الباكستانية في إيران إلى الإقليم لمتابعة سير الإجراءات.

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