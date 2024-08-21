بوتين يزور الشيشان لأول مرة منذ منذ 13 عاماً

المصدر: وكالات

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف قد تفقدا قوات ومتطوعين شيشانيين يستعدون لمحاربة أوكرانيا، في أول زيارة لبوتين إلى الشيشان منذ 13 عاماً.

تأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها مسبقاً، إلى الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة التي تُعتبر جزءاً من روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك بعد أسبوعين من اقتحامها للحدود، في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلال زيارته إلى جامعة القوات الخاصة الروسية في جوديرميس بالشيشان، قال بوتين للقوات: "ما دام لدينا رجال مثلكم، فلن نقهر على الإطلاق".

وأضاف: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء، وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر. لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

كما أبلغ قديروف بوتين في اجتماع منفصل يوم الثلاثاء بأن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي منذ بداية الحرب لقتال أوكرانيا، بينهم نحو 19 ألف متطوع.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قديروف في عام 2020 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفي عام 2022 بسبب تعبئة قوات شيشانية لمحاربة أوكرانيا.

في إشارة إلى التوغل الأوكراني المفاجئ في الأراضي الروسية ومنطقة دونباس الأوسع في جنوب شرق أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً، قال بوتين: "مثلما حاربنا الإرهابيين، يتعين علينا اليوم محاربة الذين يرتكبون جرائم في منطقة كورسك، وفي دونباس". وأضاف: "سنعاقب المجرمين. لا شك في ذلك".

وخلال زيارتة إلى الشيشان زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجد نبي الله عيسى، الذي تم بناؤه مؤخرا في مدينة غروزني، يوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة "نوفوستي" فقد تفقد بوتين المسجد برفقة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف ومفتي الشيشان، رئيس الإدارة الروحية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف، ومستشار الرئيس الشيشاني لشؤون بناء المنشآت الدينية أمرودي عادل غيرييف وعمدة غروزني خاس محمد قديروف.

وكتب رمضان قديروف على "تلغرام" في أعقاب زيارة المسجد أنه شكر الرئيس بوتين على موقفه تجاه المشاعر الدينية وحماية الكتب المقدسة على مستوى الدولة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية".

ويضم المسجد الجديد طابقين، ويتسع لـ 5 آلاف شخص.

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