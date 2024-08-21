رسميا.. كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

المصدر: وكالات

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اعتمد الحزب الديمقراطي رسمياً، يوم الثلاثاء، كامالا هاريس كمرشحة لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

تم هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المنعقد في شيكاغو.

وفي أول تعليق لها بعد إعلان ترشحها الرسمي، أعربت هاريس عن فخرها بالحصول على ترشيح المندوبين الديمقراطيين، مؤكدة أنهم سيشقون معاً طريقاً جديداً نحو المستقبل والحرية.

وهكذا، ستواجه كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي حصل على ترشيح الحزب الجمهوري.

ومع بدء فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، تلقت هاريس دعماً معنوياً كبيراً من قيادات الحزب مثل الرئيس بايدن والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون.

يُذكر أن هاريس لم تكن مرشحة الحزب للرئاسة حتى يوم 21 من الشهر الماضي، ولكن انسحاب الرئيس بايدن المفاجئ أتاح لها التقدم كمرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي يوم الإثنين، دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن اختيار كامالا هاريس كمرشحة في السباق إلى البيت الأبيض، حيث أشاد بنائبته قائلاً إنها "مستقبل الحزب".

وأضاف بايدن: "هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الحرية؟ هل أنتم مستعدون للتصويت من أجل الديمقراطية وأمريكا؟ اسمحوا لي أن أسألكم، هل أنتم مستعدون لانتخاب كامالا هاريس وتيم والز؟".

لم يكن بايدن القائد الوحيد الذي أعرب عن دعمه لهاريس ودعا إلى انتخابها؛ فقد دعمت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون ترشيح هاريس خلال كلمتها أمام المؤتمر، مطالبةً بانتخاب امرأة لأول مرة كرئيسة للولايات المتحدة.

وقالت كلينتون: "تشهد الولايات المتحدة تغيراً كبيراً. نشعر بذلك. لقد عملنا لتحقيق هذا الهدف وحلمنا به منذ فترة طويلة".

ودعت كلينتون، التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب قبل 8 سنوات، الأمريكيين إلى تحقيق حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.

كما أشادت كلينتون بنزاهة هاريس، قائلةً إنها "تتمتع بالشخصية والخبرة والرؤية لقيادتنا نحو المستقبل".

إلى جانب كلينتون وبايدن، عبر جيمس هاريسون، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي، عن دعمه لهاريس، مؤكداً أنها ستحقق طموحات الحزب وآمال الأمريكيين في مستقبل مشرق.

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي يوم الإثنين بمشاركة الرئيس جو بايدن وكوادر من الحزب، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن هاريس قد حصلت على دعم الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته بعد انسحاب بايدن الشهر الماضي.

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