روسيا تسيطر على «نيو-يورك» وأوكرانيا تتوغل في كورسك

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت روسيا اختراقات ميدانية لافتة بسيطرتها على تجمّع «نيو-يورك» السكني الاستراتيجي شرقي أوكرانيا، فيما واصلت كييف توغلها في كورسك بتقدمها عشرات الكيلومترات.

وأعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على تجمع نيو-يورك السكني الذي وصفه بأنه مركز لوجستي له أهمية استراتيجية في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا، في إطار مخطط موسكو لزحفها نحو السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: نتيجة للعمل المكثف الذي قامت به وحدات قوات المجموعة المركزية، سُحقت مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية وتم تحرير واحدة من أكبر المستوطنات في تجمع توريتسك والمركز اللوجستي المهم استراتيجياً في نوفجورودسكي.

وفيما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ قولها إن أكثر من 122 ألف شخص غادروا منطقة كورسك، قال قائد الجيش الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تتراوح من 28 إلى 35 كيلومتراً في منطقة كورسك، بينما تحرك موسكو بعض قواتها من اتجاهات أخرى لتعزيز مواقعها هناك.

وقال أوليكساندر سيرسكي في إفادة صحفية، إن روسيا ترسل أيضاً قوات إضافية إلى منطقة بوكروفسك في شرقي أوكرانيا والتي شهدت أعنف المعارك في الآونة الأخيرة.

كما قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة بشمالي أوكرانيا في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الليلة قبل الماضية وتسببت في حريق هائل في غربي البلاد.

بدوره، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بنجاح الهجوم في الأراضي الروسية، إذ أعلن أن القوات الأوكرانية باتت تسيطر على أكثر من 1250 كلم مربعاً و92 بلدة روسية.

وأكد زيلينسكي، أن العملية تحقق أهداف كييف التي سبق أن قال مسؤولون إنها تشمل الضغط على القوات الروسية وإقامة منطقة عازلة والدفع باتجاه إنهاء الحرب بناء على شروط منصفة. وبدوره، قال المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف، إن هجوم كييف أدى إلى استبعاد احتمال عقد مفاوضات سلام، مضيفاً: في المرحلة الراهنة ونظراً إلى هذه المغامرة، لن نتحاور.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز