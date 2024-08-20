بلينكن يصل إلى مصر لإجراء محاثات حول هدنة في غزة

المصدر: وكالات

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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر لإجراء محاثات حول هدنة في غزة .

وكان بلينكن صرح بأن إسرائيل قبلت مقترحا لسد فجوة الخلافات التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، ودعا حركة حماس إلى القيام بالأمر نفسه.

ويقوم بلينكن حاليا بمهمته العاجلة التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عشرة أشهر.

ولم يذكر الوزير الأمريكي ما إذا كان المقترح المشار إليه يعالج المخاوف التي طرحتها حماس.

وقال بلينكن إنه حتى إذا قبلت حماس المقترح، فإن المفاوضين سيقضون الأيام المقبلة في العمل على "تفاهمات واضحة بشأن تنفيذ الاتفاق".

وأضاف أن هناك "قضايا معقدة" لا تزال تتطلب "قرارات صعبة من جانب القادة"، دون الخوض في تفاصيل.

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