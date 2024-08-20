تطورات حرب غزة: بلينكن يتحدث عن "قضايا معقدة" و"قرارات صعبة" بشأن وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ب

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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إسرائيل قبلت مقترحا لسد فجوة الخلافات التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن، ودعا حركة حماس إلى القيام بالأمر نفسه.

يقوم بلينكن حاليا بمهمته العاجلة التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ اندلالع الحرب في غزة قبل أكثر من عشرة أشهر.

ولم يذكر الوزير الأمريكي ما إذا كان المقترح المشار إليه يعالج المخاوف التي طرحتها حماس.

وقال بلينكن إنه حتى إذا قبلت حماس المقترح، فإن المفاوضين سيقضون الأيام المقبلة في العمل على "تفاهمات واضحة بشأن تنفيذ الاتفاق".

وأضاف أن هناك "قضايا معقدة" لا تزال تتطلب "قرارات صعبة من جانب القادة"، دون الخوض في تفاصيل.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى مصر وقطر يوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المفاوضات بعد اجتماعات عقدها في إسرائيل يوم الإثنين.

جاءت جولة بلينكن بعد أيام من تعبير الوسطاء، وبينهم الولايات المتحدة، عن تفاؤل متجدد بأن الاتفاق أصبح وشيكا.

كما جاءت جولته وسط مخاوف من أن يتسع الصراع إلى حرب إقليمية أعمق في أعقاب مقتل القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر ببيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، في عمليتين ألقي باللوم فيهما على إسرائيل.

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