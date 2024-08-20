زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب باكستان وكشمير

المصدر: أ ب

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، ما أثار الذعر بين السكان.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال حتى اللحظة.

ووفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كان عمق الزلزال 20 كيلومترا.

وشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم خيبر بختونخوا شرقا وإقليم البنجاب بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

كان زلزال بقوة 7.6 درجات وقع عام 2005 أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص في باكستان وكشمير.

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