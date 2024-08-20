بايدن يصف ترامب بـ"الفاشل" و"المجرم المدان" ويشيد بخلافة هاريس له

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره السابق دونالد ترامب بـ"الفاشل" و"المجرم المدان"، داعمًا نائبته كامالا هاريس في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، حيث حضّ بايدن الأمريكيين على انتخاب هاريس، مشيرًا إلى أنها ستكون بديلًا أفضل من "مجرم مدان".

تلقى بايدن استقبالًا حارًا عند وصوله إلى المؤتمر، حيث صفّق له الحشد بحرارة، وعبرت ابنته آشلي عن فخرها به أثناء تقديمه. في خطابه المؤثر، أكد بايدن على أهمية تصويت الناخبين لهاريس لمنع ترامب من العودة إلى السلطة، مبرزًا الفروقات بين أهداف المرشحين.

كما شكرت كامالا هاريس بايدن على "قيادته التاريخية" خلال ظهور مفاجئ في المؤتمر، حيث أعربت عن امتنانها العميق له على خدمته لأمتها. هذا الظهور غير المعلن سابقًا جاء قبل خطاب بايدن الذي ألقاه لاحقًا في المساء، والذي خصّص فيه إشادات لحملته ولأداء هاريس.

وفي سياق متصل، أكد بايدن أنه يقدّر "وجهة نظر" المتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة في قطاع غزة أمام مقر المؤتمر في شيكاغو. وقال بايدن: "هؤلاء المحتجون لديهم وجهة نظر. الكثير من الناس الأبرياء يقتلون على الجانبين"، مضيفًا أن الوقت حان "لإنهاء هذه الحرب".

المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، من المتوقع أن يشهد ترشيح هاريس رسميًا لمواجهة ترامب، وذلك بعد انسحاب بايدن من السباق الانتخابي بسبب التحديات المتعلقة بعمره وصحته. سيتابع المندوبون خطابات من هاريس، وزميلها في الترشح تيم والز، بالإضافة إلى الرؤساء السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز