هاريس تحث الديمقراطيين على النضال في ظهور مفاجئ بالمؤتمر الوطني للحزب

المصدر: رويترز

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ظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس، بشكل مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب مساء أمس الاثنين، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وقالت هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في تصريحات موجزة أثارت هتافات الحشد: "لنناضل من أجل المثل العليا التي نعتز بها، ولنذكر دائمًا أنه عندما نناضل، نفوز!".

وكان من المتوقع أن تظهر لاحقًا مع الرئيس جو بايدن، المتحدث الرئيسي في الليلة الأولى من حدث يستمر أربعة أيام في شيكاجو.

ويتوج الخطاب الذي سيلقيه بايدن في بداية المؤتمر بتسليم دفة القيادة لنائبته، بعد أن تعرض لضغوط من أجل الانسحاب من السباق الشهر الماضي من قادة الحزب الذين كانوا قلقين من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا قد يكون غير قادر على الفوز أو العمل لأربع سنوات أخرى. وبعد أن عمل نائبًا لأول رئيس أمريكي أسود، وهو باراك أوباما، انسحب بايدن من السباق للسماح لنائبته بمحاولة صنع التاريخ كأول امرأة أمريكية سوداء وآسيوية تتولى أرفع منصب في الولايات المتحدة.

خلال جولة له في مركز المؤتمرات بعد ظهر الاثنين، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كانت تلك لحظة تجمع بين المرارة والحلاوة، فقال: "إنها لحظة لا تُنسى". من المنتظر أن يلقي بايدن كلمة في الساعة (0250 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) حيث سيصور الرئيس الجمهوري السابق كتهديد للديمقراطية الأمريكية، بينما يروج لإنجازات إدارته هو وهاريس.

وفي غضون ذلك، أعلنت حملة هاريس أنها تقترح زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28% من 21% إذا فازت في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحملة، جيمس سينجر، إن هذه الخطوة ستكون جزءًا من "طريقة مسؤولة ماليًا لإعادة الأموال إلى جيوب العمال وضمان دفع المليارديرات والشركات الكبرى حصتهم العادلة".

يذكر أنه عندما كان ترامب رئيسًا، خفض معدل ضريبة الشركات إلى 21% من 35% ونفذ إعفاءات ضريبية أخرى من المقرر أن تنتهي العام المقبل، وقد تعهد بجعل التخفيضات دائمة.

وأفادت اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، وهي مجموعة دعم غير حزبية، أمس الاثنين أن اقتراح هاريس برفع معدل ضريبة دخل الشركات إلى 28% من شأنه أن يقلل العجز الأمريكي بمقدار تريليون دولار على مدى عقد.

وتتطلب التغييرات في قانون الضرائب الأمريكي موافقة الكونجرس، حيث يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة شرسة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.

وتعهدت هاريس بالحفاظ على وعد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأشخاص الذين يكسبون 400 ألف دولار أو أقل سنويًا.

وفي خطاب السياسة الاقتصادية الأسبوع الماضي، حددت هاريس مقترحات لخفض الضرائب على معظم الأمريكيين، وحظر "التلاعب بالأسعار" من قبل محال البقالة، وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة كجزء من "اقتصاد الفرص" الذي تخطط للالتزام به إذا فازت بالسباق إلى البيت الأبيض.

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