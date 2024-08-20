الحرائق تفتك باليونان وتضطر فرنسا لإجلاء آلاف السياح

المصدر: عواصم - وكالات

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تزايدت معاناة اليمن والسودان وباكستان من الفيضانات والسيول، فيما فتكت حرائق الغابات باليونان وفرضت على فرنسا إجلاء آلاف السياح.

وتسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في اليمن بمصرع 60 شخصاً على الأقل منذ أواخر الشهر الماضي، وأثرت في 268 ألف شخص، ولا يزال 13 في عداد المفقودين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، إن 38285 أسرة، أي ما يقارب 268 ألف شخص، تأثروا بالفيضانات، مشيراً إلى أن «البنية التحتية العامة، بما في ذلك المدارس والطرق والمرافق الصحية، تأثرت، كما تضررت سبل العيش التي كانت في الأصل ضعيفة».

وكان السودان شهد كذلك أمطاراً وفيضانات الأحد، حيث تعرضت بعض المحافظات لفيضانات وسيول جارفة تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل والطرق والبنية التحتية.

وأطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر «آركو» نداءً إنسانياً عاجلاً للهيئات والجمعيات الوطنية العربية والمانحين، لتقديم دعم عاجل.

غرق يخت

في إيطاليا، قالت قوات خفر السواحل، أمس، إن رجلاً لقي حتفه وفقد ستة أشخاص بعد أن ضربت عاصفة عنيفة على نحو غير متوقع يختاً كان على متنه 22 شخصاً قبالة عاصمة إقليم صقلية باليرمو. وأوضح خفر السواحل أن المفقودين من جنسيات بريطانية وأمريكية وكندية. وقال إنه تم العثور على اليخت الشراعي على عمق 49 متراً، وإن الغواصين يتفقدون الحطام.

وغمرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الشوارع في جنوب باكستان، وسدت طريقاً سريعاً رئيسياً في الشمال، بينما ارتفع عدد قتلى الأمطار إلى 209 منذ الأول من يوليو.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية إن 14 شخصاً لقوا حتفهم في مناطق متفرقة من إقليم البنجاب خلال يومين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في الجنوب في غمر الشوارع في منطقة سكور بإقليم السند. وشهدت أفغانستان المجاورة أيضاً هطول أمطار وأضراراً متعلقة بالفيضانات منذ مايو.

حرائق غابات

وقد تؤدي العواصف الرعدية فوق اليونان ومنطقة البلقان إلى حدوث فيضانات وصواعق برقية يمكن أن تؤدي إلى اندلاع المزيد من حرائق الغابات، بينما تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في جنوب إسبانيا.

وهناك إنذارات من اللون البرتقالي من العواصف في جزر البحر الأيوني في اليونان، بما في ذلك كورفو، بينما جرى الإعلان عن فيضانات محلية في بعض المناطق الشمالية.

واندلع 44 حريق غابات في البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية، كما أن أجزاء كبيرة من صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو مهددة.

حرائق فرنسا

في فرنسا، أجلي ثلاثة آلاف سائح خلال الليل من موقع تخييم في جنوب البلاد، بسبب حريق تمكن رجال الإطفاء لاحقاً من السيطرة عليه، وهو واحد من ثلاثة حرائق اندلعت في هذه المنطقة منذ الأحد.

وقالت خدمات الطوارئ في بيان إن الحريق اندلع في كانيه آن روسيون، في مقاطعة البيرينيه الشرقية، فجراً، وأججته رياح بلغت سرعتها 80 كلم في الساعة. ودمر الحريق منزلاً متنقلاً وتسبب بأضرار في ستة أخرى.

وخلال عمليات الإنقاذ والإخلاء، «أصيب سبعة أشخاص بجروح طفيفة، هم أربعة مدنيين، واثنان من عناصر الإطفاء ودركي»، بحسب المصدر.

وفي المنطقة الجنوبية أيضاً، في أوكسيتاني، سيطرت عناصر الإطفاء على حريق اندلع الأحد في فرونتينيان، بعد أن دمر نحو 350 هكتاراً من الغابات.

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