احتكاك جوي «خطير» بين الطيران الأمريكي والروسي فوق سوريا

المصدر: دمشق - وكالات

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تحدثت موسكو، أمس، عن احتكاك جوي خطير بين قاذفة قنابل أمريكية وطائرة استطلاع روسية في أجواء سوريا.

وقال مسؤول عسكري روسي في سوريا إن قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت «بشكل خطير» من طائرة استطلاع روسية، كما أوردت وكالة رويترز نقلاً عن وكالة «تاس» الروسية.

ونقلت الوكالة عن الكابتن أوليغ إجناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله اقتربت قاذفة قنابل من طراز إف/إيه - 18 تابعة للتحالف على نحو خطير من طائرة من طراز أن - 30 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تقوم برحلة مخطط لها في المجال الجوي السوري.

وأضاف: «أظهر الطاقم الروسي احترافية عالية، واتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام». وذكرت «تاس» أن الحادثة وقعت فوق منطقة التنف بمحافظة حمص. وتملك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منطقة التنف السورية عبر الحدود مع الأردن.

وكان الجيش الأمريكي أدخل الأحد 18 أغسطس، قافلة عسكرية جديدة من شاحنات يصل عددها إلى أكثر من 34 شاحنة محملة بالمعدات والأسلحة والذخائر إلى قاعدته في خراب الجير في ريف الرميلان النفطي شمالي شرقي محافظة الحسكة، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

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