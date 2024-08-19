الأونروا: مقتل 207 من موظفينا في غزة منذ بدء الحرب

المصدر: د ب ا

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207.

وكشفت الأونروا ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم عن مقتل 207 من أعضاء فريقها في غزة منذ بدء الحرب أثناء أداء واجبهم.

وأضافت :"كانوا مهندسين ومدرسين وأفراد طاقم طبي. لقد كانوا عمالاً إنسانيين" ، مشيرة إلى أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم، نتذكرهم جميعًا ونشيد بهم.

وشددت الأونورا على ضرورة محاسبة المسؤولين ، مؤكدة أنها أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث تساهم بأكثر من نصف الخدمات الصحية المقدمة للناس.

وأضافت :"لا تزال 85 نقطة طبية وتسعة مراكز صحية تابعة للأونروا من أصل 26 تعمل" ، مطالبة بـ "حماية العاملين والمرافق الصحية في جميع الأوقات".

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