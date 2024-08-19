زيلينسكي: أوكرانيا تسعى إلى إقامة منطقة عازلة في روسيا

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تسعى إلى إضعاف قدرة روسيا على شن الهجمات، بوسائل منها إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الروسية بينما تواصل القوات الأوكرانية توغلها عبر الحدود في منطقة كورسك.

وتابع زيلينسكي، أمس الأحد، خلال خطابه المسائي: " إن من شأن كل ما يلحق خسائر بالجيش الروسي والدولة الروسية والمجمع الصناعي العسكري والاقتصاد الروسي أن يساعد في منع توسع الحرب ويقربنا أكثر من نهاية عادلة لهذا العدوان".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي قوله إن "ذلك يتضمن إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الروسية - من خلال عمليتنا في منطقة كورسك".

وأعلنت أوكرانيا أن قواتها قصفت جسرين رئيسيين في منطقة كورسك، في حين قال بعض المدونين العسكريين الروس على تطبيق تيليجرام إن جسرا ثالثا تم تدميره أيضا.

وكان زيلينسكي قد أعلن الأسبوع الماضي أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده داخل الأراضي الروسية "ستلتزم بشكل صارم" مع متطلبات القانون الدولي والمواثيق الدولية.

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