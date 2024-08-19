الرئيس الإندونيسي يعيد تشكيل حكومته

المصدر: أ ف ب

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يعيد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تشكيل حكومته، اليوم الاثنين، قبل أسابيع فقط من مغادرته منصبه وفق ما أعلن مكتبه.

وسيسلم ويدودو زمام الأمور في أكتوبر ويغادر منصبه بعد أن حقق معدلات شعبية عالية بفضل سجله الاقتصادي الذي حقق نموا ثابتا بعد جائحة كوفيد-19.

وسيؤدي اليمين الدستورية أمام جوكووي صباح الاثنين وزراء جدد للقضاء وحقوق الإنسان والطاقة والموارد المعدنية والاستثمار إضافة إلى الرئيس الجديد لوكالة الغذاء والدواء ورئيس وكالة التغذية الوطنية التي أنشئت حديثا.

وقال آري دويبايانا منسق الموظفين الخاصين للرئيس في بيان إن "تعيينات هؤلاء الوزراء ... ورؤساء الوكالات ضرورية لتسهيل انتقال حكومي سلس ومنظم وفعال".

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