استطلاع رأي: ارتفاع شعبية هاريس قبل انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي

المصدر: ا ب

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تدخل نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وسط حماسة متزايدة من جانب الديمقراطيين وارتفاع مطرد في معدلات شعبيتها بين جميع الأمريكيين.

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته الأسوشيتدبرس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، أن 48 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة لديهم الآن "وجهة نظر إيجابية للغاية أو إلى حد ما" تجاه هاريس.

يشكل هذا ارتفاعا من نسبة 39 بالمائة أظهرها استطلاع في بداية فصل الصيف قبل الأداء الضعيف الذي ظهر به الرئيس جو بايدن خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يتماشى هذا الاستطلاع مع الكيفية التي نظر بها الأمريكيون إلى هاريس في مستهل ولاية بايدن، كما يشير إلى تجدد النظرة الإيجابية تجاهها.

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