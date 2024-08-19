كامالا هاريس تصل شيكاغو استعدادًا لمؤتمر الحزب الديمقراطي

المصدر: أ ف ب

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وصلت كامالا هاريس، الأحد، إلى شيكاغو عشية بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي يعيد إحياء الأمل في إمكانية فوزها على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وسيوفر المؤتمر منصة لهاريس لتقديم رؤيتها أمام جمهور أمريكي ما زال يسعى لفهم توجهاتها، حيث من المتوقع أن تلقي كلمتها في آخر أيام المؤتمر يوم الخميس. بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، تبدو هاريس واثقة من نيل ترشيح الحزب الديمقراطي.

أجرت هاريس، الأحد، جولة انتخابية في ولاية بنسيلفانيا، حيث من المتوقع أن تُسمى رسميًا مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن تشهد أيام المؤتمر أيضًا تظاهرات ضد الحرب في قطاع غزة.

أثناء جولتها، توجهت هاريس إلى إحدى الناخبات قائلة: "نحن جميعنا في المركب نفسه"، مضيفة أنه يتعين عليهم أن "يستحقوا كل صوت". كما انتقدت منافسها ترامب، معتبرة أن "الذين يفكرون فقط في سحق الآخرين هم جبناء".

بعد الجولة، توجهت هاريس إلى شيكاغو حيث يُتوقع أن تستقبل بحفاوة من الديمقراطيين، خاصة بعد الإحباط الذي ساد في الأسابيع السابقة لانسحاب بايدن ودعمه لترشيح هاريس.

أظهر استطلاع نُشر الأحد تقدمًا ضئيلاً لهاريس على ترامب بين الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، بعدما كانت المنافسة شديدة بين الرئيسين الحالي والسابق قبل شهر.

تم تشديد التدابير الأمنية تحضيرًا لمؤتمر الحزب في شيكاغو، حيث من المتوقع خروج احتجاجات ضد موقف الإدارة الديمقراطية من الصراع في غزة. وستستمر التحركات حتى الخميس مع تجمعات حاشدة متوقعة في الأيام الوسطى.

قال رئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون إنه "جاهز"، مشيرًا إلى تنسيق الشرطة مع جهاز الخدمة السرية لضمان "سلامة وسلمية وحيوية" المؤتمر. في حين صرح حاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر أن الاحتجاجات ستكون مسموحة بشرط أن تبقى سلمية، محذرًا من توقيف مثيري الاضطرابات.

يُعقد المؤتمر في ظل حملة انتخابية مضطربة شهدت محاولة اغتيال لترامب وانسحاب بايدن المفاجئ. وسيركز بايدن في خطابه على تسليم هاريس الشعلة وتحذير من خطر ترامب على الديمقراطية الأمريكية، مؤكدًا دعمه لها في الانتخابات المقبلة.

سيشارك أيضًا الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في المؤتمر، فيما يستمر ترامب بجولاته الانتخابية في بنسيلفانيا وميشيغن وكارولاينا الشمالية وأريزونا.شيكاغو، 19-8-2024 (أ ف ب) – وصلت كامالا هاريس، الأحد، إلى شيكاغو عشية بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي يعيد إحياء الأمل في إمكانية فوزها على الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

وسيوفر المؤتمر منصة لهاريس لتقديم رؤيتها أمام جمهور أمريكي ما زال يسعى لفهم توجهاتها، حيث من المتوقع أن تلقي كلمتها في آخر أيام المؤتمر يوم الخميس. بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، تبدو هاريس واثقة من نيل ترشيح الحزب الديمقراطي.

أجرت هاريس، الأحد، جولة انتخابية في ولاية بنسيلفانيا، حيث من المتوقع أن تُسمى رسميًا مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن تشهد أيام المؤتمر أيضًا تظاهرات ضد الحرب في قطاع غزة.

أثناء جولتها، توجهت هاريس إلى إحدى الناخبات قائلة: "نحن جميعنا في المركب نفسه"، مضيفة أنه يتعين عليهم أن "يستحقوا كل صوت". كما انتقدت منافسها ترامب، معتبرة أن "الذين يفكرون فقط في سحق الآخرين هم جبناء".

بعد الجولة، توجهت هاريس إلى شيكاغو حيث يُتوقع أن تستقبل بحفاوة من الديمقراطيين، خاصة بعد الإحباط الذي ساد في الأسابيع السابقة لانسحاب بايدن ودعمه لترشيح هاريس.

أظهر استطلاع نُشر الأحد تقدمًا ضئيلاً لهاريس على ترامب بين الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، بعدما كانت المنافسة شديدة بين الرئيسين الحالي والسابق قبل شهر.

تم تشديد التدابير الأمنية تحضيرًا لمؤتمر الحزب في شيكاغو، حيث من المتوقع خروج احتجاجات ضد موقف الإدارة الديمقراطية من الصراع في غزة. وستستمر التحركات حتى الخميس مع تجمعات حاشدة متوقعة في الأيام الوسطى.

قال رئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون إنه "جاهز"، مشيرًا إلى تنسيق الشرطة مع جهاز الخدمة السرية لضمان "سلامة وسلمية وحيوية" المؤتمر. في حين صرح حاكم ولاية إلينوي جاي بي بريتزكر أن الاحتجاجات ستكون مسموحة بشرط أن تبقى سلمية، محذرًا من توقيف مثيري الاضطرابات.

يُعقد المؤتمر في ظل حملة انتخابية مضطربة شهدت محاولة اغتيال لترامب وانسحاب بايدن المفاجئ. وسيركز بايدن في خطابه على تسليم هاريس الشعلة وتحذير من خطر ترامب على الديمقراطية الأمريكية، مؤكدًا دعمه لها في الانتخابات المقبلة.

سيشارك أيضًا الرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في المؤتمر، فيما يستمر ترامب بجولاته الانتخابية في بنسيلفانيا وميشيغن وكارولاينا الشمالية وأريزونا.

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