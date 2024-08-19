52% من البريطانيين يرون أن البلاد "تسير في الاتجاه الخاطئ"

المصدر: د ب أ

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أظهر استطلاع رأي جديد في المملكة المتحدة أن أكثر من نصف المواطنين البريطانيين يعتقدون أن البلاد "تسير في الاتجاه الخاطئ"، كما أظهر الإستطلاع تراجعا في تأييد رئيس الوزراء كير ستارمر وحكومته.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الاستطلاع الذي أجرته "إيبسوس" خلال الفترة من 9 إلى 12 آب/أغسطس الجاري أظهر انخفاضا في التقييم بعد الانتخابات العامة لرئيس الوزراء، ونائبته أنجيلا راينر، ووزيرة المالية راشيل ريفز.

وقال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الأمور في بريطانيا تسير في الاتجاه الصحيح، بينما رأى 52% أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، و19% لم يحددوا رأيا.

وقال جدعون سكينر، مدير السياسة في إيبسوس، إن حزب العمال وستارمر "ما زالا يتمتعان بفترة شهر عسل معتدلة"، ولكن "هناك إشارات على زيادة طفيفة في النقد العام لحزب العمال، ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة الرئيسيين هذا الشهر، لكن الأهم هو مستوى التشاؤم حول حالة البلاد".

وأوضح أن "هذا ليس سيئا كما كان في ظل المحافظين، لكن نصف البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، وسيكون تحسين الوضع أمرا أساسيا عندما تنتهي فترة شهر العسل".

وأجرت إيبسوس مقابلات مع عينة مكونة من 1148 بالغا أعمارهم من 18 عاما فما فوق في بريطانيا في الفترة من 9 إلى12 أغسطس.

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