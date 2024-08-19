هاريس في بنسلفانيا المتأرجحة عشية مؤتمر حزبها

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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بدأت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخاب الرئاسة أمس جولة في ولاية بنسلفانيا، عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي الأسبوع المقبل. وتأمل هاريس تعزيز زخم حملتها بجولتها في إحدى الولايات المتأرجحة والحاسمة في نتيجة الانتخابات التي ستواجه فيها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد الجولة، تتوجّه الى شيكاغو، حيث يتوقع أن تلقى ترحيباً حاراً من الديموقراطيين المستبشرين بالتقدم الذي تحققه في استطلاعات الرأي، بعدما كان الإحباط يطغى عليهم في الأسابيع التي سبقت قرار بايدن (81 عاماً) سحب ترشحه ودعم ترشيح هاريس.

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