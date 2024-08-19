حدث وتاريخ.. 19 أغسطس 1903 المؤتمر الصهيوني الـ 6 في بازل ينتهي بانشقاق حول تأسيس وطن قومي لليهود في أوغندا. 1940 القوات الإيطالية تستولي على أرض الصومال من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. 1960 الاتحاد السوفييتي يطلق إلى الفضاء المركبة كورابل-سبوتنيك 2 التي تقل الكلبتين بيلكا وستريلكا و40 فأراً. 1945 اتحاد استقلال فيتنام «ڤيت منه» بقيادة هو تشي منه يستولي على السلطة في هانوي. صورة التاريخ: 19 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App