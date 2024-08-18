أوكرانيا تعلن قصف جسر ثانٍ في منطقة كورسك الروسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها قصفت جسراً ثانياً في منطقة كورسك الروسية، في إطار سعيها إلى تعطيل العمليات القتالية للجيش الروسي في المنطقة

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم: «جسر آخر يتم تدميره»، مؤكداً أن طائرات سلاح الجو تواصل حرمان القوات الروسية من قدراتها اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة، مرفقاً معلوماته بمقطع فيديو عن الهجوم.

كان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن، أمس، أنه دمر جسراً برياً له أهمية استراتيجية في روسيا اليوم، وسط الهجوم في منطقة «كورسك».

ونشر قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشوك، مقطع فيديو على قناة «تلغرام»، يُظهر قصف جسر، فيما يقول خبراء إنه من المرجَّح أن يكون حقيقياً.

وأظهر مقطع فيديو المبنى فوق نهر سيم في منطقة جلوشكوفو في حالة خراب، ما أدى إلى تدمير طريق إمداد رئيس للقوات الروسية.

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجسر قد دُمر، حيث تعرض لقصف من قبل قوات أوكرانية لعدة أيام خلال التوغل الذي بدأ في السادس من أغسطس الماضي.

وأكد أوليشوك أن سلاح الجو يشارك بشكل نشط في العمليات القتالية للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الأوكرانية توغلها في مقاطعة كورسك الذي كان قد بدأ صباح السادس من الشهر الجاري.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده سيطرت على عشرات القرى هناك، وأنها تواصل تقدمها.

من جهة أخرى، ذكرت السلطات الأمنية الروسية، في وقت سابق، أن أفراد مجموعة من العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية سلموا أنفسهم في بلدة كوماروفكا بمقاطعة كورسك الروسية.

وذكرت السلطات الأمنية في المقاطعة أن «الوحدة التي استسلمت تتكون من 24 جندياً من اللواء الميكانيكي 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث عملت بالتنسيق مع الجانب الروسي للاستسلام».

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية استسلام المجموعة العسكرية الأوكرانية، وذلك من خلال تصويرها عبر طائرة مسيرة كانت تتابع تفاصيل العملية بإشراف القوات الروسية.

وقال ممثل السلطات الأمنية الروسية، لوكالة «سبوتينك» للأنباء، إن «24 جندياً من اللواء الميكانيكي المنفصل 22 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية استسلموا بالقرب من بلدة كوماروفكا في اتجاه كورسك».

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