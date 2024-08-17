حملة هاريس تستهدف إنفاق 370 مليون دولار على الدعاية الانتخابية الرقمية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستهدف الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس وتيم والز، الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس، إنفاق 370 مليون دولار على الأقل على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية بين عيد العمال الأمريكي الذي يحل في الثاني من سبتمبر والخامس من نوفمبر، في المدة الأخيرة للسباق للوصول إلى الناخبين في الولايات المتأرجحة في المقام الأول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وخصصت الحملة في عطلة الأسبوع الجارية 170 مليون دولار للإعلانات التلفزيونية إلى جانب 200 مليون دولار مخصصة للإعلانات الرقمية، حسبما قال نائبا رئيس الحملة كوينتن فولكس وروب فلاهيرتي في مذكرة اليوم.

وأفادت الحملة بأن الإعلانات تتضمن أوقات بث أثناء الأحداث الرياضية الكبرى و "أوقات نسبة المشاهدة المرتفعة" مثل بدء المواسم الجديدة لمسلسلي (جرايز أناتومي) و (جولدن باتشلوريت) وتهدف إلى تقديم هاريس للناخبين وعدم السماح للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بالتعريف بها.

وفي شهر أغسطس الجاري، حجز ترامب ولجان العمل السياسي الكبرى المؤيدة له حوالي 60 % من وقت الإعلانات، حيث عكسوا التقدم الذي حازه الديمقراطيون في الإعلانات أثناء معظم الحملة.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز