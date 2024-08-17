هل تضررت الأعمال الفنية القيمة في مبنى سومرست هاوس التاريخي في لندن جراء الحريق؟

المصدر: د ب ا

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لم تتضرر الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن ، بما في ذلك لوحة فان جوخ ، بعد أن اندلع حريق في سقف مبنى سومرست هاوس التاريخي في لندن، كما أن جميع الذين كانوا في المبنى لم يمسهم ضرر.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن 125 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء يساعدون في التصدي للحريق الذي اندلع في وسط لندن اليوم السبت.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مركز الفنون إن "جميع العاملين والجمهور في أمان"، وأن المبنى قد أغلق.

وقال جوناثان ريكي ، مدير سومرست هاوس ترست ، إن الحريق اندلع في الجناح الغربي من المبنى ، والذي يتكون بشكل أساسي من مكاتب ومرافق "خلفية للمنزل" ، ولا توجد "أعمال فنية في تلك المنطقة".

ولم يتضح سبب الحريق ، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة قبل منتصف النهار بقليل.

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