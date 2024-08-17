وكالة الطاقة الذرية في موسكو تحذر من تدهور الوضع في كورسك

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أخطرت وكالة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتدهور الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ودعا أليكسي ليخاتشوف رئيس وكالة روساتوم في محادثة هاتفية الجمعة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى زيارة منطقة كورسك لرؤية الوضع في المحطة وبلدة كورتشاتوف بنفسه، حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء في موسكو عن روساتوم.

وقالت روساتوم إن عدة إنذارات من غارات جوية تنطلق يوميا بسبب خطر الهجمات الأوكرانية.

وبحسب تقارير روسية، تم العثور مؤخرا على أجزاء من صواريخ في موقع محطة كورسك للطاقة النووية.

وتتعرض محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مرارا لهجمات وأعمال تخريب.

وتتبادل موسكو وكييف اللوم في هذه الهجمات. وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبين بالتمركز في محطة زابوريجيا.



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