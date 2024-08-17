حدث وتاريخ..17 أغسطس 1999 زلزال بقوة 7.4 يضرب إزميت شمال تركيا ويخلف 17.000 قتيل و44.000 جريح. 1988 مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي أرنولد رافل في حادث تحطم طائرة. 2008 السباح الأمريكي مايكل فيليبس يصبح أول شخص يفوز بثماني ميداليات ذهبية في دورة أولمبية واحدة. 1933 الاتحاد السوفييتي يطلق أول صاروخ ذي وقود سائل في فصل جديد لثورة ارتياد الفضاء. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 17 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App