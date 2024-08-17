أوكرانيا تستهدف إقناع روسيا ببدء «مفاوضات منصفة»

المصدر: موسكو، كييف - «وكالات»

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مع احتدام شدة المعارك والقتال الضاري بين الروس والأوكرانيين في أكثر من جبهة، شددت كييف على أن هجومها البري غير المسبوق على مقاطعة كورسك يهدف إلى إقناع موسكو بالانخراط في عملية تفاوض منصفة، وفيما حذرت روسيا من أن التوغل الأوكراني يضع العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة، أعلنت تحريرها بلدة سيرغييفكا الاستراتيجية.

وأعلن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن هجوم كييف غير المسبوق على روسيا يهدف إلى إقناع موسكو بالخوض في عملية تفاوض منصفة من خلال إلحاق هزائم تكتيكية كبيرة. وقال مساعد الرئيس ميخايلو بودولياك على منصة إكس: في منطقة كورسك، يمكننا أن نرى بوضوح كيف تستخدم الأداة العسكرية بموضوعية لإقناع روسيا بالدخول في عملية تفاوض منصفة.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب برلماني روسي قوله، إن التوغل الأوكراني المدعوم من الغرب في روسيا يضع العالم على مشارف حرب عالمية شاملة. وأضاف النائب ميخائيل شيريميت، إنه وبالنظر إلى وجود عتاد عسكري غربي مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية.

فضلاً عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية، فإنه يمكن الاستنتاج أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة. واتهم شيريميت، العضو في لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي، دول حلف شمال الأطلسي بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ خطط التوغل، وهو اتهام نفته الولايات المتحدة.

كما اتهم نيكولاي باتروشيف، أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة والغرب بالضلوع بشكل مباشر في التخطيط للهجوم الأوكراني على منطقة كورسك. وذكر باتروشيف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا، أن تصريحات الولايات المتحدة عن عدم تورطها في الهجوم غير صحيحة.

تدمير وسيطرة

ميدانياً، نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن مصادر أمنية لم تحددها القول، إن القوات الروسية دمرت وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي في منطقة كورسك.

وأضاف المسؤول، إنه جرى ضبط عينات من أسلحة صغيرة من صنع الولايات المتحدة والسويد في موقع تصفية مجموعة تخريب أوكرانية قرب قرية كريميانوي في منطقة كورسك، مشيراً إلى أن القوات الروسية عثرت على بندقية آلية هجومية من طراز كاربين 5 سويدية الصنع، وبندقية هجومية من طراز إم 4 أمريكية الصنع ومدفع رشاش من طراز إم2 براوننج.

كما أعلنت روسيا، أمس، الجمعة سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومتراً من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرق أوكرانيا. وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام، أنه وبفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط تم تحرير بلدة سيرغييفكا.

هجمات وإجلاء

وفيما أعلنت روسيا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 5 مسيرات أوكرانية في البحر الأسود، وزورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم، و12 صاروخاً أمريكي الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية على جسر القرم، قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، إن القوات الروسية تواصل هجماتها في منطقة دونباس، وإن مدن بوكروفسك وتوريتسك وكوراخوفا شهدت قتالاً عنيفاً على نحو خاص، وإن قواتها أسقطت جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة قبل الماضية.

إلى ذلك، حثت السلطات العسكرية في بلدة بوكروفسك شرق أوكرانيا، المدنيين، على تسريع إجلائهم لأن الجيش الروسي يقترب بسرعة. وقالت السلطات في منشور عبر تطبيق تليغرام، إن القوات الروسية تتقدم بوتيرة سريعة، ومع مرور كل يوم، يتضاءل الوقت لجمع المتعلقات الشخصية والمغادرة إلى مناطق أكثر أماناً.

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