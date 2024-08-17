فنزويلا.. المعارضة ترفض مقترح الرئيس البرازيلي إجراء انتخابات جديدة

المصدر: كاراكاس- «وكالات»

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رفضت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، مقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بإجراء انتخابات جديدة. وقالت ماتشادو في تصريحات لوسائل الإعلام: اقتراح إجراء انتخابات جديدة يعد تقليلاً من احترام الشعب الفنزويلي، إذا لم تعجب نتائج الانتخابات مادورو، هل سننتقل إلى انتخابات ثالثة؟

في إشارة منها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاءت تصريحات ماتشادو بعد فترة قصيرة من تصريح لولا بأن نظيره مادورو يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. وكان لولا قد قال في مقابلة مع محطة إذاعية: إذا كان مادورو عاقلاً، يمكنه محاولة استعادة ثقة الشعب الفنزويلي وربما حتى الدعوة إلى انتخابات جديدة، مع وضع معايير لمشاركة جميع المرشحين، وتشكيل لجنة انتخابية محايدة يشارك فيها الجميع، ودعوة مراقبين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف لولا أنه لا يزال لا يعترف بمادورو كفائز بالانتخابات الرئاسية، قائلاً إن مادورو يعلم أنه مدين بتقديم تفسير للعالم كله. وأشار إلى أن البرازيل ستعمل مع كولومبيا لإيجاد حلول. كما يدعم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو فكرة إجراء انتخابات جديدة وحرة.

كما اتهم إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الفنزويلية، الرئيس نيكولاس مادورو بأنه يلعب بأرواح ملايين الناس من خلال عرقلة الانتقال السياسي. وقال غونزاليس أوروتيا في شريط فيديو نشر على الشبكات الاجتماعية: أناشد نيكولاس مادورو: احترم إرادة الشعب الفنزويلي، أنت تلعب بأرواح ملايين المواطنين!، مطالباً إياه بإتاحة حصول انتقال.

وأضاف: اقتصاد البلاد يتدهور أكثر فأكثر بمرور كل يوم من دون حل سياسي، وهذه المأساة هي مسؤوليتك.. من دون انتقال سياسي في فنزويلا، لا توجد أي فرصة لجذب استثمارات كبيرة. وتابع غونزاليس أوروتيا، أن فنزويلا تستحق مستقبلاً من الاستقرار والازدهار والسلام، لكن لتحقيق ذلك، من الضروري احترام إرادة الشعب والسماح بالانتقال إلى حكومة يمكنها استعادة الثقة وفتح الأبواب أمام التنمية الاقتصادية.

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