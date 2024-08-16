مفاجآت في الإفصاح المالي لترامب.. "رجل أعمال" حتى مع "الإنجيل"!

المصدر: حسين جمو

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لا يمكن أن يكون دونالد ترامب إلا رجل أعمال في كل شيء يقوم به، حتى حين يتعلق الأمر بمباركته نسخة من الكتاب المقدس (الإنجيل) فقد كسب 300 ألف دولار من وضعه توقيعه بخط اليد على نسخة من الإنجيل تباع عبر منصة رقمية. وحين أعجبته صورته وهو ملطخ بالدم قليلاً لحظة محاولة اغتياله لم يمانع في وضع الصورة كملصق على أحذية رياضية يمتلك حقوقاً فيها.

وأظهر أحدث إفصاح مالي لدونالد ترامب، أمس، أنه حقق 513 مليون دولار في عام 2023. لكن لم يقدم الإفصاح تفاصيل نسبة الأرباح من الإيرادات.

250 صفحة

يكشف الإفصاح، وجاء في 250 صفحة، إدارة الشؤون المالية الواسعة لترامب، بما في أعماله العقارية واستثماراته ودخله وديونه. يمثل الإصدار من لجنة الانتخابات الفيدرالية أول تحديث عام لوضعه المالي منذ عام. وقد أضاف ترامب مصدرين جديدين لعوائده المالية، وهي العملات المشفرة ورموز NFT غير القابلة للاستبدال.

ونشرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتين، أبرز نقاط موارد ترامب، ومن أحدث موارده محفظة للعملات المشفرة تزيد قيمتها عن مليون دولار، أما الالتزامات المالية المطلوبة الناجمة عن الدعاوى المدنية ضد ترامب بلغت 100 مليون دولار.

منصة "تروث"

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر جزء من صافي ثروة ترامب، على الأقل على الورق، هو حصته في ملكية مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، وفقًا لبحث أجرته مجلة فوربس.

في الإفصاح، أفاد ترامب بامتلاكه ما يقرب من 115 مليون سهم من الأسهم العادية للشركة - والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار بالسعر الحالي البالغ 23.57 دولارًا. ويشير الإفصاح إلى أن ترامب وافق على فترة حظر تمنعه ​​من بيع الأسهم لمدة ستة أشهر بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في مارس 2024.

حقوق ملكية فكرية

أفصح ترامب عن كسب أكثر من 5 ملايين دولار من خلال بيع كتابين يمتلك فيهما ترامب حقوقاً فكرية، هي "رسائل إلى ترامب" و"رحلتنا".

وبعد ما يقرب من 40 عامًا من نشره لأول مرة لكتاب "فن الصفقة"، لا تزال عائدات الكتب تأتي: بين 50 ألف و 100 ألف دولار في الإفصاح الجديد.

كما أفصح ترامب عن تلقيه عوائد بقيمة 300 ألف دولار لكتاب "إنجيل جرينوود"، وهو نسخة من الكتاب المقدس باسم المغني الريفي لي جرينوو، وتحظى النسخة بمباركة ترامب.

الكتاب المقدس معروض للبيع عبر الإنترنت مقابل 60 دولاراً، لكن مع بيع نسخة موقعة من ترامب فإن السعر يصبح ألف دولار. وحينذاك يقرأ المشتري على موقع بيع الكتاب جملة تشجيعية تقول: "نعم، هذا هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يحظى بمباركة الرئيس ترامب!".

العملات المشفرة

يمتلك ترامب أيضًا ما بين 1 و5 ملايين دولار في عملة الإيثريوم المشفرة، وفقًا للوثائق. ومن غير الواضح ما إذا كان قد زاد من مركزه السابق في العملة المشفرة أو ما إذا كانت القفزة في القيمة تعكس الارتفاع الأخير في سعر الإيثريوم. لكن استمراره في امتلاك الأموال الرقمية يأتي في الوقت الذي يتعهد فيه ترامب بإدخال موجة من السياسات المؤيدة للعملات المشفرة إذا تم انتخابه وبينما تخطط أعمال عائلته للانتقال إلى الصناعة الناشئة.

كتب ابنه إريك ترامب، الذي يقود الآن منظمة ترامب، مؤخرًا على منصة إكس: "لقد وقعت في حب العملات المشفرة".

أحذية ترامب

لا تشير الإفصاحات إلى أي دخل حتى الآن من خط أحذية ترامب الرياضية الذي بدأ الترويج له في فبراير. وقفز سعر الحذاء إلى 299 دولارا حين أضافت الشركة صورة دونالد ترامب مع خطوط من الدم على خده ويلوح بقبضته في الهواء بعد أن كان هدفًا لمحاولة اغتيال في بنسلفانيا. وهذا الإصدار من الأحذية خط إنتاج محدود يبلغ 5 آلاف قطعة فقط.

المنتجعات.. درة تاج ترامب

إن منتجع مار إيه لاغو، النادي الخاص لترامب في فلوريدا، يشكل بيضة ذهب لترامب. فقد أفاد بإيرادات بلغت 56.9 مليون دولار مرتبطة بالمنتجع، حيث يعقد العديد من الجمهوريين فعاليات حملتهم الانتخابية وحيث بدأ ترامب حملته الانتخابية في عام 2024.

وبلغت إيرادات ترامب 160.1 مليون دولار في منتجع ترامب ناشيونال دورال في ميامي- لكنه لا يكشف شيئًا عن ما إذا كانت الأعمال التجارية حققت ربحًا أو خسارة.

ووفقًا للإفصاح، بلغ معاش ترامب عن عمله في نقابة ممثلي الشاشة 90 ألف دولار.

من حيث المال الكاش - النقدي، كان العائد الأهم هو استثماره في مبنيين للمكاتب - أحدهما في سان فرانسيسكو والآخر في مانهاتن. دفعت شركة فورنادو ريالتي تراست، المالك الأكبر، لترامب توزيعات نقدية بقيمة 16.7 مليون دولار.

الرموز غير القابلة للاستبدال

أفاد ترامب بكسب أكثر من 12 مليون دولار من خلال تراخيص وصفقات حقوق ملكية من شركتين ذات مسؤولية محدودة يمتلكهما، بما في ذلك أكثر من 7 ملايين دولار كجزء من اتفاقية ترخيص مع شركة تبيع "بطاقات تداول" NFT وهي الرموز غير القابلة للاستبدال.

تُظهر الوثائق أن ترامب سدد قرضا في أكتوبر 2023 لبنك دويتشه بين 25 مليون دولار و50 مليون دولار لرهن عقاري على فندق شيكاغو ترامب الدولي.

ميلانيا ترامب

تُظهر الملفات أيضًا الدخل الذي حققته السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب. حصلت على 237 ألف دولار مقابل خطاب في أبريل لصالح منظمة اجتماعية. كما ربحت أكثر من 330 ألف دولار مقابل اتفاقية ترخيص لبيع بطاقات التداول الرقمية NFTs.

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