لماذا لم تسحب روسيا وحدات من شرق أوكرانيا لصد هجوم كورسك؟

المصدر: البيان، وكالات

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على الرغم من الهجوم المباغت الذي تشنه أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية، لم تظهر روسيا أي مؤشر على تغيير خططها العسكرية في الحرب، فلم تسحب أي قوات من الجبهة الرئيسية في دونيتسك داخل أوكرانيا في سبيل صد الهجوم الأوكراني على أراضيها.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الهجوم الأوكراني أجبر روسيا على نقل قوات قليلة من مناطق في أوكرانيا، لكن موسكو لم تسحب أي وحدات من "النقاط الساخنة"على الجبهة في دونيتسك.

وبحسب الصحيفة فإنه مع دخول التوغل في الأراضي الروسية أسبوعه الثاني، فإن الجيش الأوكراني سوف يواجه تحدياته الخاصة، وسوف يصبح الاستيلاء على المزيد من الأراضي أكثر صعوبة مع وصول التعزيزات الروسية، في حين أن التمسك بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها من شأنه أن يعرض المواقع الأوكرانية الثابتة لضربات جوية مدمرة محتملة.

ويقول المحللون العسكريون إن روسيا أرسلت وحدات لم تكن تقاتل في مناطق ساخنة على الجبهة، الأمر الذي يجعل من غير الواضح ما إذا كانت خطة أوكرانيا ستحقق التأثير الذي تريده على ساحة المعركة بشكل عام، وهو إجبار روسيا على سحب قواتها من دونيتسك.

في المقابل نجحت أوكرانيا في وضع روسيا بموقف دفاعي، ما تسبب في بناء جبهة صراع خلفية، وإن كانت صغيرة، في حرب كانت موسكو لها اليد العليا منذ فترة طويلة.

رغم أن موسكو لم تغير خططها العسكرية جراء الهجوم، إلا أن محاولة تحقيق الأهداف السياسية قائمة.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني اليوم الجمعة إن التوغل في كورسك كان ضروريا لإقناع موسكو ببدء محادثات سلام "عادلة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن مصادر أمنية القول إن القوات الروسية دمرت وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي في منطقة كورسك بغرب روسيا.

في المقابل أعلنت روسيا الجمعة سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومترا تقريبا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.

والخميس، أعلنت القوات الروسية سيطرتها على بلدة في المنطقة ذاتها التي تتقدم فيها بسرعة منذ استيلائها على اوتشيريتينيه مطلع مايو.

ويشكل هذا التقدم مؤشرا إلى الضغوط الروسية المتواصلة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا رغم الهجوم المباغت الذي باشرته كييف في السادس من أغسطس في منطقة كورسك الروسية.

وفي حين يستقطب الهجوم الأوكراني الاهتمام الأكبر إلا ان معارك كبيرة تستمر في منطقة دونباس، حيث تحقق القوات الروسية تقدماً مستمراً.

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