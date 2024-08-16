روسيا تعلن السيطرة على بلدة قرب بوكروفسك الاستراتيجية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا، اليوم، سيطرتها على بلدة تقع على بعد 15 كيلومتراً تقريباً من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرقي أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية، عبر «تلغرام»: «بفضل تحركات وحدات مجموعة قوات الوسط، تم تحرير (بلدة) سيرغييفكا».

وكانت الوزارة أعلنت، أمس، السيطرة على بلدة أخرى في المنطقة ذاتها.

وأعلنت القوات الروسية، أمس، سيطرتها على بلدة في المنطقة ذاتها التي تتقدم فيها بسرعة منذ استيلائها على أوتشيريتينيه مطلع مايو.

ويشكّل هذا التقدم مؤشراً إلى الضغوط المتواصلة على الجبهة الشرقية في أوكرانيا برغم الهجوم المباغت الذي باشرته كييف في السادس من أغسطس في منطقة كورسك الروسية.

وفي حين يستقطب الهجوم الأوكراني الاهتمام الأكبر، إلا أن معارك كبيرة تستمر في منطقة دونباس الأوكرانية حيث تحقق القوات الروسية تفوقاً.

وتقع مدينة بوكروفسك، التي كانت تضم نحو 61 ألف نسمة قبل بدء النزاع، على طريق استراتيجي يؤدي إلى مدينتي تشاسيف إيار وكوستيانتيتفكا الأوكرانيتين المهمتين.

ودعت السلطات الأوكرانية، في الأيام الأخيرة، السكان إلى المغادرة أمام تقدم القوات الروسية.

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