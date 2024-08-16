أوامر إسرائيلية بإخلاء مناطق جديدة في قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم، أوامر إخلاء جديدة لسكان في مدينتي دير البلح وخان يونس، وسط وجنوبي قطاع غزة؛ تمهيداً لشن عمليات عسكرية في المنطقتين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيرد بقوة على عودة حركة «حماس» واستغلالها لمناطق إنسانية لشن هجمات نحو إسرائيل، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في نهاية يوليو الماضي، انسحابه من خان يونس بعد استكمال عملياته كافة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع الساحلي في السابع من أكتوبر الماضي، يواجه السكان معاناة النزوح من منازلهم، حيث يطالب الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لشن عمليات عسكرية فيها.

وبلغ عدد النازحين داخل القطاع بسبب الحرب الحالية نحو مليوني شخص من إجمالي 2.3 مليون نسمة، بحسب بيانات صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد «حماس» في غزة تحت اسم «السيوف الحديدية» أدت إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.

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