إلغاء رحلات طيران وقطارات في طوكيو تحسباً لإعصار «أمبيل»

المصدر: أ ب

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ألغيت رحلات جوية ورحلات قطارات في منطقة طوكيو اليوم، وحذرت السلطات السكان من رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات محتملة وانهيارات طينية مع انحراف إعصار بالقرب من اليابان في طريقه نحو الشمال في المحيط الهادئ.

من المتوقع أن يصل إعصار أمبيل إلى المياه بالقرب من طوكيو في المساء ثم يستمر شمالاً، ما يجلب ظروفاً عاصفة إلى منطقتي كانتو وتوهوكو الشمالية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الرياح بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة (101 ميل في الساعة) مع هبات أعلى صباح يوم الجمعة، وكان يتحرك شمالاً بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة (9.3 ميل في الساعة).

ومن غير المتوقع أن يصل إعصار أمبيل إلى اليابسة، وسيضعف إلى عاصفة استوائية بحلول يوم الأحد.

وأغلقت ديزني لاند في طوكيو، التي عادة ما تكون مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً، في وقت مبكر في الساعة 3 مساءً بسبب الإعصار.

وقالت شركة ياماتو للنقل، التي توصل طلبيات أمازون وغيرها من خدمات التوصيل في اليابان، إنه لن يتم إجراء أي عمليات توصيل في طوكيو والمناطق المتضررة القريبة يومي الجمعة والسبت.

وتوقفت قطارات الرصاصة شينكانسن التي تعمل بين طوكيو وناغويا طوال اليوم، وفقاً لسكك حديد وسط اليابان، وهي استجابة شائعة للأعاصير هنا.

وتم تعليق قطارات الرصاصة التي تخدم شمال شرق اليابان وبعض القطارات المحلية في طوكيو مؤقتاً أو تم تحويلها إلى جدول زمني أبطأ.

وتم إلغاء عشرات الرحلات المغادرة والقادمة في مطاري طوكيو، هانيدا وناريتا، وكذلك في مطارات كانساي وأوساكا وتشوبو.

وتؤثر عمليات إلغاء الرحلات الجوية في نحو 90 ألف شخص، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام اليابانية. وقد تغلق السلطات العديد من الطرق السريعة جزئياً أمام حركة المرور.

وكانت المطارات ومحطات القطارات مزدحمة يوم الخميس بالناس الذين يتقدمون بخططهم لتجنب الاضطرابات الناجمة عن الإعصار.

وكان اليوم ممطراً وعاصفاً في طوكيو، على الرغم من تفاوت شدته. وكانت حركة المرور والحشود في الشوارع متفرقة، ويرجع ذلك في الغالب إلى فترة عطلة بون الصيفية، وليس فقط الطقس، وظلت المتاجر مفتوحة.

وحذر المسؤولون الناس من الاقتراب من الأنهار والشواطئ والحذر من الرياح القوية بما يكفي لتطاير الأجسام.

وقال شويتشي تاتشيهارا، كبير خبراء الأرصاد الجوية في اليابان: "نتوقع رياحاً شديدة وأمواجاً عاتية للغاية".

وأظهرت البث التلفزيوني الياباني سكان هاتشيجو وهم يسدلون النوافذ. وتجاوز الإعصار هاتشيجو بحلول منتصف النهار وهو يتجه شمالاً. وكانت أرفف المتاجر التي تبيع الخبز والمعكرونة سريعة التحضير فارغة.

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