تعطل حركة الملاحة بمطارين في ألمانيا بسبب نشطاء المناخ

المصدر: أ ف ب

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أعلن نشطاء في مجال المناخ من حركة «الجيل الأخير» أنهم دخلوا أربعة مطارات ألمانية صباح اليوم، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في اثنين منها، وهما كولونيا/بون ونورمبرغ.

وقالت المجموعة، في بيان: «تظاهر أعضاء في الجيل الأخير صباح الخميس في أربعة مطارات ألمانية: برلين وكولونيا/بون ونورمبرغ وشتوتغارت».

وأضافت: «دخل ثمانية أشخاص في المجمل على مدارج الساعة الخامسة صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا) وتشبثوا بالإسفلت».

وفي كلّ مطار من المطارات الأربعة، عرض ناشطون يرتدون سترات برتقالية لافتات كُتب عليها «النفط يقتل» من بين أمور أخرى، غير أنهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى منصّة الإقلاع والوصول.

ومع ذلك، تم تعليق الحركة الجوية حتى إشعار آخر في مطاري كولونيا/بون ونورمبرغ بسبب عمليات الشرطة المستمرّة، حسبما أفاد مشغّلو المطارين.

وفي برلين وشتوتغارت، سارعت الشرطة إلى طرد الأشخاص الذين دخلوا إلى المدرج ولم تتأثّر عمليات الطيران، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والمطار وكالة فرانس برس.

ودعا النشطاء، عبر هذه التظاهرة، إلى التوقيع على اتفاق عالمي للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

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