اصطدام جوي بين طائرتين عسكريتين فرنسيتين يودي بحياة اثنين من أفراد الجيش

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون فرنسيون إن طائرتين عسكريتين فرنسيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة في شرق البلاد يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الجيش وولم ينج إلا واحدا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس إن القتيلين في حادث اصطدام طائرتين من طراز رافال هما سيباستيان مابير وماتيس لوران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن أحدهما كان طيارا تحت التمرين والآخر طيارا. وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على إكس إن الطيار المتبقي نجا.

وكان تمركز الطائرتين في منشأة سان ديزييه العسكرية بشمال شرق فرنسا.

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