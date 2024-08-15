حدث وتاريخ .. 15 أغسطس 2005 توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الإندونيسية ومتمردي آتشيه بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. 1918 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا في أعقاب الثورة البلشفية. 1947 محمد علي جناح يتولى الحكم في باكستان بعد انفصالها عن الهند. 1990 العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله «بمعاهدة الجزائر 1975» والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما. صورة التاريخ: 15 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App