اصطدام مقاتلتين من طراز "رافال" شمال شرق فرنسا

المصدر: وام

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اصطدمت طائرتان عسكريتان من طراز "رافال" تابعتان للقوات الجوية الفرنسية، اليوم، في سماء منطقة "ميرت-إي-موزيل" شمال شرق فرنسا، قبل سقوطهما على الأرض وتحطمهما.

وأكدت القوات الجوية الفرنسية، أن قائد إحدى الطائرات تمكن من القفز قبل الاصطدام وهو بصحة جيدة، لكن المدرب والطالب الطيار اللذين كانا على متن الطائرة الثانية لا يزالان في عداد المفقودين.

وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في منشور على منصة "إكس"، إن الطائرتين كانتا ضمن سرب رافال الانتقالي 4/3 آكيتاين المتمركز في قاعدة سان ديزييه الجوية.

وأوضحت القوات الجوية، في بيان، أن المهمة الرئيسية للسرب هي تدريب طيارين وملاحين للجيش الفرنسي.

ولم يقدم بيان القوات الجوية مزيدا من التفاصيل عن سبب تحطم الطائرتين.

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