روسيا تخلي الآلاف من كورسك وتعلن وقف التوغل الأوكراني

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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بين توغل ودفاع بقيت الحدود الروسية- الأوكرانية مسرح معارك ضارية، ففيما يتصدى الروس للتوغل الأوكراني، عرضت كييف على موسكو وقف الهجمات على أراضيها حال وافقت على «سلام عادل».

وردت القوات الروسية، أمس، على القوات الأوكرانية بصواريخ وطائرات مسيرة وهجمات جوية، وهو تحرك قال عنه أحد كبار القادة إنه أوقف توغل القوات الأوكرانية.

وكتب مدونون عسكريون روس عن وقوع معارك ضارية على جبهة كورسك، إذ حاولت القوات الأوكرانية توسيع نطاق سيطرتها في المنطقة رغم أنهم قالوا: «إن روسيا تستدعي جنوداً وأسلحة ثقيلة، وتصدت لكثير من الهجمات الأوكرانية». ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقاذفات سوخوي سو - 34 وهي تضرب قوات أوكرانية في المنطقة، وتظهر اللقطات أيضاً مشاهد لجنود مشاة وهم يقتحمون مواقع أوكرانية.

تكثيف هجمات

وقالت السلطات العسكرية، أمس، إن الجيش الروسي يكثف هجماته في شرق أوكرانيا، في وقت تحاول قوات روسية وقف التوغل المفاجئ للقوات الأوكرانية في كورسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت 52 هجوماً خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة بوكروفسك، وهي بلدة تقع في منطقة دونيتسك الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة.

وقال مسؤولون روس، إن نحو 121 ألف شخص تم إجلاؤهم من كورسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجوماً شنته وحدات من اللواء 82 للهجوم الجوي التابع للقوات الأوكرانية باتجاه ماريينكا، التي تبعد نفس المسافة تقريباً عن أوكرانيا. وأظهر التلفزيون الروسي الرسمي سكان المناطق، الذين تم إجلاؤهم وهم يصطفون في طوابير في المباني، وفي الشارع لتلقي الطعام والماء.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز سو - 27، وأسقطت مروحية من طراز مي - 8، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية.

وقالت الوزارة، إن وحدات من قوات مجموعة الشرق التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 15 و72 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 120، في مناطق فوديانوي، وأوجليدار، وزولوتايا نيفا، وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت نحو 100 عسكري، و3 مركبات، ومدفعيتين من طراز كراب عيار 155 ملم بولندية الصنع، ومدفع هاوتزر «إم-98» عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم.

تدمير مسيرات

على صعيد متصل، ذكرت وكالات أنباء روسية، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة، أطلقتها أوكرانيا خلال الليل مستهدفة كورسك وفارونيش وبيلجورود. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن 12 طائرة مسيرة دمرت فوق منطقة كورسك الحدودية، وواحدة فوق فارونيش، وأخرى فوق بيلغورود.

وتعرضت مدينة سومي بشرق أوكرانيا، التي تعد محطة إمداد رئيسية للقوات الأوكرانية، لهجوم من القوات الروسية خلال الليل، وفق ما قالت السلطات العسكرية الإقليمية، مضيفة أن البنية التحتية للمدينة، التي تقع على بعد نحو 30 كيلو متراً من الحدود الروسية، تعرضت لهجوم.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قواته سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، وتوغلت عبر الحدود لمسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. وكتب زيلينسكي على تلغرام: رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك.. أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة، مشيراً إلى أن أوكرانيا تمكنت من تجديد أعداد أسرى الحرب الروس لمقايضتهم بجنودها والاستعداد لخطواتنا التالية مستمر.

سلام عادل

وأعلنت أوكرانيا، أنها لن تبقي الأراضي الروسية التي استولت عليها عبر الحدود تحت سيطرتها، وعرضت وقف الهجمات إذا وافقت موسكو على سلام عادل. وأفاد الناطق باسم الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي، بأن كييف غير مهتمة بالسيطرة على أراضٍ روسية، ودافع عن تحركات أوكرانيا باعتبارها «مشروعة». وقال للصحافيين، إن سرعة موافقة روسيا على سلام عادل ستعجل في وقف هجمات القوات الأوكرانية على روسيا.

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