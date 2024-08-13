لجنة أممية تعتمد نص "الاتفاقية الجديدة المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية"

المصدر: وام

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اعتمدت “لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية ” اليوم بالإجماع

بعد مفاوضات شاقة دامت ثلاثة أعوام نص “الاتفاقية الجديدة المعنية بمكافحة الجريمة السيبرانية” وذلك تمهيدا لاعتمادها نهائيا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا.

ووصف “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” في بيان له اعتماد اللجنة التي تضم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية نص هذه الإتفاقية بالخطوة التاريخية لا سيما في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتخللتها زيادة في استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.

وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريحات لها إن اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص هذه الاتفاقية يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية التي شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة ونتج عنه عدد كبير من ضحايا الاستغلال والنهب وغيرهما من الجرائم ما كلف العالم مليارات الدولارات.

ولفتت والي إلى أن اعتماد الاتفاقية سيساعد الدول خاصة النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلا عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

ووصفت هذه الخطوة بأنها تعكس قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية رغم الخلافات والانقسامات التي تعم العالم.

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