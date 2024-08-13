روسيا تعلن تطوير أقوى مجمع ليزر في العالم لإجراء تجارب على الاندماج النووي الحراري

المصدر: وام

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أعلنت روسيا الاتحادية تطوير أقوى مجمع ليزر في العالم " ليزر القيصر" على أن يتم تشغيله بكامل طاقته بحلول عامي 2028-2029.

وقال "فالنتين كوستيوكوف" مدير المركز النووي الفيدرالي الروسي إنه تم تطوير أقوى مجمع ليزر في العالم من طراز " أو في إل -2 إم" في مركز "ساروف" النووي، بصفته معهدا علميا خاصا بتطوير الفيزياء التجريبية وسيتم تشغيله بكامل طاقته بحلول عامي 2028-2029 تقريبا".

وأضاف كوستيوكوف:" قمنا بتنفيذ المرحلة الأولى، ونحن الآن في المرحلة التالية وعملنا على تطوير التكنولوجيا، والعمليات الفيزيائية مع إعداد نموذج مادي".

جدير بالذكر أن "أو في إل -2 إم" الذي أطلق عليه تسمية "ليزر القيصر" عبارة عن مجمع ليزري بإجمالي طاقة منتجة 4.6 ميغاجول، سيستخدم لإجراء تجارب على الاندماج النووي الحراري المتحكم فيه مع حبس البلازما بالقصور الذاتي.. ويعتبر المجمع ضروريا أيضا لدراسة خصائص المادة عند الوصول إلى الضغوط العالية جدا ودرجات الحرارة القصوى.

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