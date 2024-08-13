حوار ترامب وماسك.. تأخير تقني وتصريحات نارية ومطالبة بقبة حديدة لحماية أمريكا

المصدر: البيان،وكالات

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تابع ملايين الأشخاص المحادثة المباشرة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وإيلون ماسك عبر منصة إكس، رغم التأخير الذي طرأ بسبب مشاكل تقنية كانت قد أثرت على موعد البث المقرر في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد سخرت حملة كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، من هذه المشكلات الفنية التي واجهت ترامب وماسك.

في المقابلة، قال ترامب إنه لو كان في الرئاسة، لما كان الهجوم على إسرائيل قد حدث. كما اعتبر أن حرب أوكرانيا لم تكن لتنشب لو كان هو الرئيس، محذرًا من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يقود إلى حرب عالمية ثانية. وطرح تساؤلاً حول عدم وجود قبة حديدية لحماية الولايات المتحدة، على غرار تلك الموجودة في إسرائيل.

كما وجه ترامب انتقادات حادة لإدارة بايدن، مشيرًا إلى أنها "غبية" وتسببت في أزمة اقتصادية كبيرة، واتهم بايدن بإنفاق تريليونات الدولارات بشكل غير مدروس، مما أدى إلى تضخم غير مسبوق. وأضاف أن معدل ذكاء بايدن كان منخفضًا وربما لم يعد لديه ذكاء على الإطلاق.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد ترامب أنه سيعود إلى بتلر في بنسلفانيا في أكتوبر، حيث تعرض لمحاولة اغتيال. وأعرب عن رغبته في عدم إدخال المجرمين إلى الولايات المتحدة، وسأل عن حماية الحدود خلال السنوات الماضية. كما أكد أنه تعامل مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وأسطوري، قائلاً إن الزعماء مثل كيم جون أون يستجيبون للقوة. وأشاد بعلاقته الجيدة مع بوتين.

كما ناقش ترامب موضوعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يتطلب موارد طاقة ضخمة، وانتقد الصين لتطورها السريع في مجال الأسلحة النووية، محذرًا من أن الحرب النووية ستكون خطيرة ومدمرة.

فيما يخص التعليم، أعرب ترامب عن ضرورة وجود منافسة بين الولايات لتطوير نظم التعليم، معبرًا عن رغبته في أن يكون هناك شخص بشجاعة ماسك لتطوير هذا المجال. وفي تعليق على تسلا، قال إنها منتج رائع، لكن ليس كل شخص يحتاج إلى سيارة كهربائية.

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