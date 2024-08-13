تفجر خلاف علني بين نتانياهو وغالانت

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تفجر خلاف علني بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، الذي اتهم نتانياهو علناً ولأول مرة بتعمد تعطيل التوصل إلى صفقة في غزة تؤدي إلى تبادل الأسرى. ورد مكتب نتانياهو في بيان بأن وزير الدفاع يوآف غالانت، يتبنى ما سمته «السردية المناهضة لإسرائيل، ويضر باحتمالية التوصل إلى صفقة تبادل»، مشيرة إلى أن غالانت من المفترض أن يهاجم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، الذي اتهمته بـ«رفض إرسال وفد إلى المفاوضات» وبأنه «لا يزال العائق أمام إتمامها». وجاء بيان رئاسة الوزراء رداً على ما قاله غالانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن الصفقة تأخرت «بسبب إسرائيل»، معتبراً أن نتانياهو «لا يبدي الشجاعة التي يتحدث عنها علناً، في الغرف المغلقة».

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية، أن غالانت قال إنه «لن يحدث شيء إن خرج الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا لمدة شهرين». ومع تصاعد التصريحات بينهما، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، نقلاً عن مقربين من نتانياهو، إن الأخير لا يفكر في إقالة غالانت رغم الخلاف بينهما، فيما أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتانياهو، يدرك أنه لا يمكن إقالة غالانت في خضم الحرب. وكان نتانياهو، طالب في وقت سابق، وزراء حكومته عدم الإدلاء بتصريحات في ما يتعلق بالشؤون الأمنية في ظل الحديث عن هجوم إيراني وشيك على إسرائيل.

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