بوتين: روسيا ستطرد القوات الأوكرانية من كورسك

المصدر: دبي- «البيان»، موسكو/ كييف- «وكالات»

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يطغى التوغل الأوكراني المفاجئ في مقاطعة كورسك الروسية عناوين وسائل الإعلام منذ بدأ قبل بضعة أيام. وأمس عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً مع عدد من القادة الأمنيين الروس وشدد على حتمية «طرد القوات المتوغلة».

ويبدو أن بوتين وهو يعقد الاجتماع بشأن هذا التطور، يحمل في ذهنية الخلفية التاريخية لمدينة كورسك التي شهدت في يونيو 1941 أكبر معركة دبابات عرفها التاريخ ضد القوات الألمانية. وأصبحت «كورسك» اسماً لوسام تقلده القيادة الروسية للمتميزين في سلاح الدبابات.

وفي اجتماع عبر تقنية الفيديو حول الوضع في كورسك قال بوتين: «إن العدو، بمساعدة أسياده الغربيين، ينفذ إرادتهم، ويحارب الغرب روسيا بأيد أوكرانية». وأضاف إن أوكرانيا تحاول أن تحسن موقفها التفاوضي مستقبلاً.

وقال بهذا الصدد: «ما نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع أناس يقصفون بشكل عشوائي المدنيين، والبنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية، ما الذي يمكن الحديث عنه معهم».

وشدد بوتين على أن الجيش الروسي سيطرد القوات الأوكرانية من المناطق التي توغلت فيها. وقال «الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد بشدة، بما في ذلك أغلب الوحدات الجاهزة للقتال». وأردف «من المؤكد أن العدو سيتلقى رداً يستحقه، وكل الأهداف التي نحن بصددها ستتحقق بالتأكيد». وتابع أن أوكرانيا تحاول ترهيب المجتمع الروسي وزعزعة الاستقرار.

22 تجمعاً

وقال أليكسي سميرنوف الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك، في الاجتماع مع بوتين، إن أوكرانيا تسيطر على 22 تجمعاً سكنياً في المنطقة فضلاً عن أنها توغلت بعمق حوالي 12 كيلومتراً وعرض 40 كيلومتراً.

وأوضح أن نحو 121 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب التوغل الأوكراني فيها. وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، صرح سميرنوف، بأنه تم حفر خندق مضاد للدبابات بطول 40 كيلومتراً في مقاطعة كورسك. وأكد أن السلطات أصبحت في المراحل الأخيرة من حفر الخندق.

وفيما نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين مخاوفهم من رد فعل روسي عنيف على توغل أوكرانيا في كورسك، جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية «تواصل صد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية، غزو أراضي روسيا الاتحادية... أُحبطت محاولة للقوات المسلحة الأوكرانية، للتقدم نحو ضاحية بيلوفسكي بمقاطعة كورسك».

وأضاف البيان: «بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 260 عسكرياً و38 آلية، بينها 7 دبابات و3 ناقلات جند مدرعة من طراز «سترايكر»، ومركبة قتال مشاة و28 مركبة قتال مدرعة، إلى جانب 27 سيارة و4 قطع مدفعية ميدانية ومنظومة دفاع جوي من طراز «بوك-إم 1» و3 منصات إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي من طراز «باتريوت».

وتابع بيان الدفاع الروسية: «نفذت مروحيات «مي-28» و«كا-52» ضربات جوية صاروخية ليلاً ضد تحشدات أفراد ومعدات عسكرية مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك».

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