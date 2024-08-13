حدث وتاريخ.. 13 أغسطس 1923 اختيار الأتراك مدينة أنقرة عاصمة للدولة التركية، وكان بعدها سقوط دولة «الخلافة» العثمانية. 1961 إغلاق الحدود بين الألمانيتين الشرقية والغربية، وبدء بناء سور برلين الذي استمر 28 عاماً. 1787 الدولة العثمانية تعلن الحرب على روسيا بسبب «القرم» التي أعلنوا تبعيتها لروسيا في 1784. 1926 ميلاد فيدل كاسترو، المحامي والسياسي الذي قاد ثورة أسقطت نظام باتيستا وأصبح رئيساً لكوبا. صورة التاريخ: 13 أغسطس 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App