السيطرة على حريق محطة زابوريجيا النووية وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: وكالات

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ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم إن الحريق الرئيسي في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تم إخماده.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجوأتوم في بيان على تطبيق تيليجرام إن أحد أبراج التبريد ومعدات أخرى تضررت.

ونقلت تاس أيضا عن بيان روساتوم أن أضرارا لحقت بأحد أبراج التبريد. ونسبت الوكالة إلى ممثلين محليين لوزارة الطوارئ الروسية القول إن البرج كان متوقفا عن العمل.

من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الحريق الذي اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لا يشكل على ما يبدو تهديدا لأمن المنشأة وسلامتها النووية.

وجاء في بيان للوكالة الأممية على منصة إكس أن "خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهدوا انبعاث دخان أسود كثيف من المنطقة الشمالية لمحطة زابوريجيا بعد سماع دوي انفجارات عدة في المساء".

وأضاف البيان "لم يتم الإبلاغ عن تضرر السلامة النووية".

وكان الحريق قد اندلع في برج التبريد في محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا المعيّن من موسكو يفغيني باليتسكي "نتيجة القصف على بلدة إنرغودار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، اندلع حريق في نظام تبريد".

وأكد كل من باليتسكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدم رصد أي تغيرات في مستوى الإشعاعات في محيط المحطة، بينما اتّهم زيلينسكي القوات الروسية بإشعال الحريق.

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