اليونان تعلن حالة التأهب مع اقتراب حرائق الغابات من أثينا

المصدر: وام

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أعلنت حالة التأهب فى أجزاء كبيرة من اليونان اليوم في أعقاب اندلاع عدة حرائق غابات جديدة في أكثر من منطقة بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة أثينا.

فقد اندلع حريق في منطقة فارنافاس/ نحو 35 كيلومتراً شمال شرق أثينا / وساهمت الرياح القوية في انتشار النيران، ما دفع السلطات إلى إيقاف حركة المرور وحث السكان على إخلاء المنطقة، فيما تم استخدام طائرات مروحية للسيطرة على الحريق.

تعاني اليونان من حرائق الغابات منذ منتصف يونيو الماضي وسط موجات حرارة شديدة ورياح قوية وجفاف.

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