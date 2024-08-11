موسكو: رد الجيش الروسي على هجمات كييف لن يطول انتظاره

المصدر: وكالات

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن رد فعل روسيا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المقاطعات الروسية لن يستغرق وقتا طويلا.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا "ليس لدينا شك في أن منظمي ومرتكبي هذه الجرائم، سيحاسبون عليها وأن الرد القاسي للقوات المسلحة الروسية لن يطول انتظاره".

وتابعت زاخاروفا "نظام كييف يدرك جيدا أن هذه الأعمال البربرية لا جدوى لها من الناحية العسكرية"، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي يشنها المسلحون الأوكرانيون، وقالت إنها واثقة من أن الصمت المخزي سيكون ردهم الوحيد.

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، الأربعاء الماضي، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل عددها إلى ألف شخص، شنت هجوما بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.

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